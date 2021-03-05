التعليم العالي في أسبوع.. عبد الغفار يتابع انتظام لجان الامتحانات بجامعتي القاهرة وعين شمس.. وإعادة الاختبار لـ المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية

- التعليم العالي:

إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

- تجديد تعيين الدكتور محمد الطيب مساعدًا لوزير التعليم العالي للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي

- مصر تتقدم 10 مراكز بمؤشر المعرفة العالمي لعام 2020

- التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد الرياضي العسكري

- وزير التعليم العالي يتابع انتظام لجان الامتحانات بجامعتي القاهرة وعين شمس









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح السبت، جامعتى عين شمس والقاهرة في أولى أيام عودة الدراسة بالجامعات.









تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جامعتى عين شمس والقاهرة، برفقة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وقيادات الجامعتين بحضور لفيف من الإعلاميين.









وقام الوزير بجولة تفقدية للجان الامتحانات بكليات طب الأسنان والصيدلة والآداب والعلوم بجامعة عين شمس وكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، ووجه بضرورة انتظام عمليات التعقيم، كما اطمأن على وجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.





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وخلال جولته، تابع الدكتور خالد عبدالغفار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، ووجه بمعاقبة جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.





وحرص الوزير على متابعة عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، مشددا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.





وفي سياق اخر وقع الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور صبري إبراهيم مصيلحي رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وجهاز الرياضة للقوات المسلحة؛ بهدف تعزيز العلاقات بينهما، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





يهدف البروتوكول إلى تبادل الأنشطة الرياضية، والتي تخدم المشروعات القومية الرياضية، فضلًا عن تبادل الخبرات الرياضية، والعمل على تخريج شباب جامعي يرفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية الرياضية.





وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد، ومسئولو وقادة جهاز الرياضة بالقوات المسلحة.





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كما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين د. محمد محمود ناصر الطيب مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي.





جدير بالذكر أن د. محمد الطيب حصل على شهادة برنامج "القيادة للقرن الحادي والعشرين" من جامعة هارفارد الأمريكية، ودرجة الدكتوراه في علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وزمالة في العلاج بالليزر في طب الأسنان جامعة آخن الألمانية.





وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرمان عدد من الطلاب من دخول لجان الامتحان بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر بسبب تأخرهم عن المواعيد الرسمية لأداء الامتحان، وتم التواصل مع إدارة المعهد والتوجيه بإعادة الامتحان لهؤلاء الطلاب تقديرا للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.









بينما أعلنت الوزارة أنه تم التوجيه بالتحقيق فى تفاصيل هذه الواقعة، وتقديم تقرير مفصل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال ٤٨ ساعة بكافة التفاصيل .





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وفي سياق متصل نشرت وزارة التعليم العالي ما حققته مصر حول تقدمها 10 مراكز بمؤشر المعرفة العالمي لعام 2020، حيث تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، بشأن تقدم مصر بمؤشر المعرفة العالمي لعام 2020.









وأفاد التقرير بأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعلنت عن أكثر الدول التي حقَّقت تقدمًا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020.





وأوضح التقرير تقدم مصر 10 مراكز عن تصنيف عام 2019 الذي كانت تحتل فيه المرتبة 82 لتصبح مصر في المرتبة الـ72 في تصنيف 2020، من أصل 138 دولة على مستوى العالم.



