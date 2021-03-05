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تعليم

الدلتا التكنولوجية: إنشاء أول مدينة جامعية للطلاب على أعلى المستويات.. والانتهاء منها في هذا الموعد

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:18 م
جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعة ستبدأ خلال الفترة القليلة القادمة في إنشاء المدينة الجامعية للطلاب.

وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم توجيه القائمين على أعمال الإنشاءات الخاصة بها ، بسرعة الانتهاء منها ، وفقًا لخطة زمنية قصيرة .

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وأضاف "الخولي" أنه من المتوقع أن يتم تجهيز هذه المدينة الجامعية بشكل كامل للطلاب ، حيث يتم تزويدها بكافة الخدمات التي يحتاجها الطالب .

وأشار إلى أنه سيتم العمل على سرعة إنشاءها ، لتكون جاهزة للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجديد ، ومجهزة من كافة النواحي .

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد وافق على تخصيص قطعة أرض على مساحة ١٧٧٦م ٢ بالمنطقة الصناعية بقويسنا لإنشاء مدينة جامعية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية ، وذلك بناء على مذكرة العرض المقدمة من الدكتور علوي الخولي رئيس الجامعة .

وتعمل جامعة الدلتا التكنولوجية على تقديم كافة الإمكانيات المتاحة لطلابها ، لمواكبة التطورات التكنولوجية في كافة المجالات  لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ، وتخريج كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي .
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