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تعليم

رئيس الدلتا التكنولوجية: إنشاء نقابة للتكنولوجيين ستدعم موقف الخريجين في مختلف النواحي

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:02 ص
الدكتور علوي الخولي
الدكتور علوي الخولي - رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه مؤخرًا لإنشاء نقابة للتكنولوجيين، سيدعم مكانة ووضع الجامعات والكليات التكنولوجية، وخريجيها.

وأوضح "الخولي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه النقابة ستعزز تحقيق الأهداف الاجتماعية لجميع خريجي هذه الجامعات التكنولوجية، مثل باقي النقابات الأخرى.

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وأضاف، أن الخريجين سيتمتعون بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الجامعة ستدعم أول دفعة خريجين لها بعد عامين، من خلال عقد مجلس مبدئي يتم من خلاله تشعيب كل طالب بهذه النقابة على حسب تخصصه ودراسته.

كما أنه من الممكن مشاركة النقابة من خلال اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها، مثل مختلف اللجان في جميع التخصصات والمجالات العلمية المختلفة.

ونوه رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أنه يتم العمل على زيادة التخصصات الموجودة بالجامعة خلال الفترة القادمة، مما يؤدي إلى زيادة الشعب الموجودة داخل نقابة التكنولوجيين، والتي ستدعم مكانة خريجي الجامعات التكنولوجية في مختلف النواحي.
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