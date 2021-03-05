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فن

أجمل حاجة في حياتي.. أوس أوس يتغزل في زوجته

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:27 م
أوس أوس
أوس أوس
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مصطفى كرم

شارك الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، جمهوره عبر انستجرام بمجموعة من الصور مع زوجته.


وعلق اوس اوس على الصور قائلا: "‪مراتى وصحبتى وامى واختى بحبببببك اووووى  ربنا يخليكى ليا  ويبعد عننا كل حاجة وحشة .. يااجمل حاجه فى حياتى#بنت_الاصول_رزق.


والجدير بالذكر أن اوس اوس  شارك مؤخرا في مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

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