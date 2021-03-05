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أخبار البلد

القبض على السعودي المتهم بقتل مصري بـ 5 رصاصات

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:08 م
عشري محمد حسن- المتوفي
عشري محمد حسن- المتوفي
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سعيد العربي
ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن سعودي أطلق 5 رصاصات على المواطن المصري عشري محمد اثر خلاف نشب بينهما.


بدأت الواقعة في الثانية من ظهر اليوم الجمعة عندما لقى مواطن مصري حتفه على يد سائق سعودي بمدينة الرياض بالسعودية.

تفاصيل الحادثة التي وقعت بمنطقة أسواق العويس بالرياض كانت اثر خلاف بين سائق سعودي ومواطن مصري يدعى عشري محمد حسن من محافظة مغاغة بالمنيا بقرية أولاد الشيخ بسبب خلاف أخرج على اثره السعودي سلاحه وأطلق 5 رصاصات على المواطن المصري لقي حتفه على الفور.


كما أصيب أيضا في الحادث ابن خال المتوفي بـ 3 رصاصات في اليد ويدعي حسين سامي محمد حسن معوضتم نقله إلى مستشفى الشميسي بالرياض لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

وما زالت جثة المتوفي في المستشفى تمهيد لنقله مستشفى الشميسي تمهيدا لتشريح الجتثمان ونقله الى مصر.

من جانب أخر رافق مندوب من القنصلية بالرياض اهل المتوفي بمستشفى دالة لترحيله إلى مصر واتخاذ الاجراءات القانونية ضد القاتل.
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