محاولات لإنعاش القلب .. ننشر التقرير الطبي لواقعة إطلاق النار على مصرييَن بـ السعودية

حصل موقع صدى البلد على التقرير الطبي لواقعة إطلاق النار على مصريين اثنين بالسعودية من قبل أحد مواطني المملكة ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الثاني.





تضمن التقرير الطبي الصادر من أحد المستشفيات بمدينة الرياض بيانات المتوفى، موضحًا أنه يدعى "عشري محمد حسن 37 عامًا" وأنه وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى نتيجة تعرضه لطلق ناري أدى لتوقف القلب والتنفس، حسب إفادة الهلال الأحمر.

وذكر التقرير أنه بالكشف الطبي على المذكور تبين أنه ليس لديه نبض والحدقتان متسعتان وغير متفاعلتين للضوء.

كما أوضح التقرير أنه تم إجراء محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، وإعطاء أدوية إنعاش للقلب دون استجابة.

وأشار التقرير إلى أن المذكور لديه 5 فتحات لطلقات نارية، الأولى فوق الحلمة اليسرى، والثانية تحت الحلمة اليمنى بالقرب من الإبط، والثالثة تحت اليمنى، والرابعة أسفل الثالثة والخامسة في الناحية الأمامية العلوية للفخذ اليسرى، ولم يستجب المريض لكل محاولات الإنعاش وتم إعلان وفاته متأثرًا بجراحه.



وكانت شهدت المملكة العربية السعودية ، حادثا مؤسفا إثر قيام شخص بقتل مصري وإصابة آخر من أبناء مركز مغاغه في المنيا بأعيرة نارية لخلافات بينهم على سعر خضروات.







اقرأ المزيد| القبض على السعودي المتهم بقتل مصري بـ 5 رصاصات





وقال أحد المواطنين إن سبب إطلاق الأعيرة النارية هو خلاف وقع بين عشري محمد حسن وشهرته رضا وحسين سامي محمد حسن من مغاغة قرية أولاد الشيخ في المنيا، وسعودي الجنسية بسبب خلاف على نقل حمولة خضروات انتهت بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.





وأضاف أن الأول أطلق عليه خمسة أعيرة نارية اخترقت جسده، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى، والثاني في حالة حرجة بالمستشفى، بعد أن أصيب بـ3 طلقات من سلاح ناري.