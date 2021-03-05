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الري تكشف حقيقة فرض رسوم 5000 جنيه على ماكينات المياه الزراعية

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:55 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين بمشروع قانون الموارد المائية الجديد، مشيرا إلى أنه من أهم مبادئ القائمة لوزارة الري الرفض التام لتسعير المياه.

وقال غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "النهار"، إن البعض تداول خبر فرض 5000 جنيه على ماكينات المياه الزراعية الموجود في مشروع قانون الموارد المائية الجديد وتطبيقه على كل المزارعين وهذا غير صحيح.


وأوضح، أن رسوم الـ 5000 جنيه ستكون لترخيص الماكينات الضخمة التي تستخدم في ري المزارع التي يزيد مساحتها عن 100 فدان وستدفع كل 5 سنوات بما يقدر ألف جنيه فقط للسنة، موضحًا أن الغالبية الساحقة من المزارعين لن يدفعوا رسوما لأن الماكينات التي يستخدمونها هي ماكينات صغيرة. 

وعن أزمة القمامة في ترعة الحوامدية البحرية، قال: "للاسف نبذل مجهودات ضخمة في تطهير الترع، لكن الصور المُتداولة لترعة الحوامدية بعد تأهيلها مؤلمة، وعلى المواطنين الحفاظ على الترع بعد تبطينها للوصول إلى مظهر حضاري والاستفادة منها".
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