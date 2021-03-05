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محافظات

صحة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لـ قرية طويلة نشرت غدا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:56 م
صحة كفر الشيخ تطلق
صحة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لـ قرية طويلة نشرت غدا
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محمود زيدان
تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، غدًا، قافلة طبية مجانية شاملة بقرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين؛ لإجراء الفحوصات الطبية وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، في إطار تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمناطق المحرومة طبيًا.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة الطبية تشمل كافة التخصصات الطبية على مدار يومين، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على القافلة.

وتابعت كما تشمل إجراء التحاليل الطبية والأشعة والفحوصات اللازمة، فضلًا عن إجراء الندوات التثقيفية الطبية، موضحة أنه يتم الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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