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أخبار العالم

السعودية تعلن تخفيف قيود كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:24 م
السعودية تعلن تخفيف
السعودية تعلن تخفيف قيود كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، الجمعة، عدم  تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد القادم.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية استمرار إيقاف كافة المناسبات والحفلات، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات أو صالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

وشدد المصدر على بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصًا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأوضحت الداخلية السعودية أنه سيتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وشددت الوزارة على ضرورة  التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع.

وأضافت أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

كانت المملكة العربية فرضت في الرابع من فبراير الماضي سلسلة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا منها  إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمطاعم والمقاهي.
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