5 أطفال و6 سيدات مجهولو الهوية .. أسماء ضحايا حادث الكريمات

كشفت تحقيقات رجال الأمن بالجيزة ، أن مستشفى بنى سويف التخصصى، استقبل مساء اليوم الجمعة ، 7 مصابين من حادث تصادم أسفر عن مصرع 20 شخصا على طريق الكريمات بمنطقة أطفيح .





وتبين أنهم (محمد محروس عبد الرحيم 22 عاما مقيم أسيوط مصاب باشتباه نزيف، أحمد محمد عويس 26 عاما، مقيم قرية طنسا بنى مالو بمحافظة بنى سويف مصاب بنزيف، ومصاب مجهول الهوية، وطفل مجهول الهوية 13 عاما، وطفل 4 أعوام، كما استقبلت مشرحة المستشفى جثة في العقد الرابع من العمر، وطفل 4 أعوام).









كما استقبل مستشفى أطفيح المركزى التابعة لمحافظة الجيزة 13 جثة فى حادث تصادم الصحراوى الشرقى، وهم: (عبدالباسط محروس عبدالفضيل 21 عاما مقيم بنى محمد بمركز أبنوب أسيوط عامل، محمود محمد سيد عبدالله مقيم بنى محمد أبنوب أسيوط، عامل، محمود سيد عبدالله 28 عاما دبلوم صنايع، 4 أطفال مجهولين الهوية ما بين 7 إلى أثنى عشر عاما، 6 سيدات مجهولة الهوية تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 55 عاما) وجار تحديد هويتهم.





وانتقلت قيادات أمن الجيزة إلى موقع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص والذي أودى بحياة 20 شخصا على طريق الكريمات بأطفيح.





وأشارت التحريات والمعاينات الأولية أن السيارة النقل كانت بمقطورة ودهست الميكروباص ما أدى إلى كثرة عدد حالات الوفيات والإصابات.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.





انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.



