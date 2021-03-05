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حوادث

الميكروباص كان متجها لـ أسيوط .. مسن وزوجته وأحفاده بين ضحايا حادث الكريمات

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:26 م
حادث الكريمات
حادث الكريمات
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت التحريات الأولية لمباحث الجيزة في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص والذي أودى بحياة 20 شخصا على طريق الكريمات بأطفيح ان الميكروباص كان متجها لاسيوط وان سائقه من قرية بني محمد بمركز أبنوب . 

واشارت التحريات ان غالبية الضحايا من محافظة اسيوط وبينهم مسن وزوجته وأحفاده واخرون من محافظة بني سويف . 

وشرحت التحريات والمعاينات الأولية أن السيارة النقل كانت بمقطورة ودهست الميكروباص ما ادى لكثرة عدد حالات الوفيات والاصابات. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.

انتقلت على الفور قوات امن الجيزة وسيارات الاسعاف لنقل المتوفين والمصابين الي المستشفيات. 

الميكروباص كان متجها لـ أسيوط .. مسن وزوجته وأحفاده بين ضحايا حادث الكريمات
الميكروباص كان متجها لـ أسيوط .. مسن وزوجته وأحفاده بين ضحايا حادث الكريمات
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