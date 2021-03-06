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رياضة

إبراهيم فايق: الأهلي لم يحسم رحيل كهربا حتى الآن.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 01:41 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن إدارة النادي الأهلي لم تحسم موقف رحيل كهربا حتى الآن بعد أزمته الأخيرة مع المدرب بيتسو موسيماني.

وقال فايق خلال حديثه عبر برنامجه على "أون تايم سبورتس": "حسب ما علمته ان إدارة الأهلي لم تحسم موقف كهربا من الرحيل حتى الآن وأن الفترة الصعبة التي سيمر بها كهربا هي التي ستحدد موقفه إما الرحيل أو البقاء، والادارة إذا كانت ترغب في رحيله كانت ستعلن في البيان لإثبات شيئا ما".

وترى الإدارة الحمراء ان محمود كهربا لاعب جيد من الناحية الفنية ولكنه لا يتمتع بالاتزان الموازي لهذا لقيمته ومهاراته وامكانياته، لذا تحاول منحه فرصة الخروج للإعارة مع نهاية الموسم الجاري لعله  يدرك قيمة الرسالة والفرصة الأخيرة.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكره قد قرر إيقاف محمود كهربا لمدة شهر عن المشاركة في المباريات وغرامة 200 ألف جنيه بعد حديثه بشكل غير لائق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مواجهة طلائع الجيش التي جرت الأحد الماضي.

ودفع موسيماني بكهربا في ال15 دقيقة الاخيرة من المباراة التي أنتهت بفوز الأهلي 2-1 ، وشهدت غرفة ملابس فريق الكرة احداث مؤسفة أستمرت قرابة 3 دقائق ، حيث حرص المدرب الجنوب أفريقي علي الدخول لغرفة الملابس ومصافحة لاعبيه وتهنئتهم  لقدرتهم علي العودة من الخسارة إلي تحقيق الفوز 2-1 وحين وصل الي كهربا نظر له الأخير بشكل لا يتناسب مع الفارق بين لاعب ومدرب وقال له نصًا:" don’t speak with me.. its finish " وكررها كثيرا مع إرتفاع صوت بشكل تدريجي .

وسادت حالة من الصمت الشديد داخل غرفة الملابس في تلك الاثناء مع نظرة اندهاش شديدة من موسيماني والذي عقب علي كلام كهربا وهو أمامه :" good good " ..فزاد اللاعب من نفس الكلام don’t speak with me  فرد موسيماني   good  very good ، وتسببت حالة الهدوء التي بدأ عليها المدير الفني ووقوفه أمام اللاعب في زيادة حدة تعبيرات كهربا ثم خرج موسيماني لحضور المؤتمر الصحفي دون أي تعقيب اخر ولكن كهربا انفعل بحدة ثم هدأ وبدأ يعتذر لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.
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