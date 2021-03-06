إبراهيم فايق: الأهلي لم يحسم رحيل كهربا حتى الآن.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن إدارة النادي الأهلي لم تحسم موقف رحيل كهربا حتى الآن بعد أزمته الأخيرة مع المدرب بيتسو موسيماني.





وقال فايق خلال حديثه عبر برنامجه على "أون تايم سبورتس": "حسب ما علمته ان إدارة الأهلي لم تحسم موقف كهربا من الرحيل حتى الآن وأن الفترة الصعبة التي سيمر بها كهربا هي التي ستحدد موقفه إما الرحيل أو البقاء، والادارة إذا كانت ترغب في رحيله كانت ستعلن في البيان لإثبات شيئا ما".



