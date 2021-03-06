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أخبار العالم

طائرة 737 ماكس تعلن الطوارئ بسبب عطل ميكانيكي بالمحرك

السبت 06/مارس/2021 - 05:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت شركة أمريكان أيرلاينز إن طائرة من طراز بوينج 737ماكس كانت متجهة إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في ولاية نيوجيرزي أعلنت حالة الطوارئ بعد أن قام قائد الطائرة بإغلاق محرك بسبب مشكلة ميكانيكية محتملة.

وأضافت شركة الطيران أن الطائرة التي كانت قادمة من ميامي وتحمل 95 راكبا وطاقما مؤلفا من ستة أفراد هبطت بسلام في نيوارك دون حوادث.

وقالت إن المشكلة المحتملة تتعلق بضغط زيت المحرك أو مؤشر الحجم وليس نتيجة أي شيء متعلق بالخلل المرتبط بحادثين مميتين تعرضت لهما طائرتين من طراز 737 ماكس في 2018 و 2019 مما أدى إلى وقف تحليق الطائرة لمدة 20 شهرا.

وكانت شركة أمريكان أيرلاينز أول شركة طيران أمريكية تستأنف رحلات 737 ماكس في أواخر العام الماضي بعد موافقة إدارة الطيران الاتحادية على تحديثات السلامة من قبل شركة بوينج.
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