ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 6 مارس 2021.. تعرف عليها

السبت 06/مارس/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الأسماك اليوم، السبت 6 مارس 2021، انخفاضًا في أسعار بعض الأصناف أهمها البلطي المزارع، وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.


وانخفض سعر البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 17 و19 جنيها للكيلو مقابل 18 و20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين    14 - 16 جنيها للكيلو مقابل 15 - 17 جنيها للكيلو.


 فيما استقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37  جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110 جنيهات للكيلو. 


وانخفضت أسعار السمك البورى 1 لتتراوح بين 39- 45 جنيها للكيلو مقابل 40-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 29-35 جنيها للكيلو مقابل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.


اقرأ أيضا:


وتراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 - 70 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.


واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.


واستقرت أسعار السبيط والكاليمارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بين 30 – 130 جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 23 يناير 2021.. تعرف عليها

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 30 يناير 2021.. تعرف عليها

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 4 فبراير 2021 ... تعرف عليها

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعة 5 فبراير 2021

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 5 -2- 2021

انخفاض أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 11 فبراير 2021.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد

إنجى علاء تكشف سبب خلافها مع زوجها يوسف الشريف من أجل "كوفيد 25"

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الفريق عامر

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

نهاية كورونا في هذا الموعد.. المستحيل يتحقق في أمريكا بهذه الطريقة

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان فلسفة أولى ثانوي عبر السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح رينو أركانا 2021 الجديدة.. تعرف على المواصفات

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر