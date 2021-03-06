بنك أوف أميركا: بدء حقبة جديدة من التقلب تبدأ والتدفقات على أسهم التكنولوجيا مستمرة

قال BofA اليوم إن المستثمرين ضخوا مليارات الدولارات في الأسهم شديدة الارتفاع حتى في الوقت الذي أدى فيه اضطراب سوق السندات الجاري إلى خسائر حادة في وول ستريت ودشن "حقبة جديدة من التقلب".

وارتفعت عوائد الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والتي تحوم بالقرب من 1.6 بالمئة، قرابة 45 نقطة أساس في الشهر الماضي، مما أطلق موجة بيع في الأسهم التي خسرت 4 تريليونات دولار من القيمة السوقية منذ ذروة سجلتها في منتصف فبراير





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وقال بنك الاستثمار الذي يحلل التدفقات استنادا إلى بيانات EPFR إن صناديق الأسهم سجلت تدفقات داخلة بقيمة 22.2 مليار دولار، بقيادة 2.3 مليار دولار إلى التكنولوجيا وملياري دولار إلى أسهم الشركات المالية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

وما زال هبوط سوق السندات يحفز تعديلا كبيرا في المراكز بين المستثمرين، مع استثمار 62.6 بالمئة من عملاء BofA في الأسهم وهو مستوى قياسي.

وأثارت رسائل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي اول أمس الخميس خيبة أمل في وول ستريت إذ كان المستثمرون يتوقعون أنه سيتحرك حيال الارتفاع المفاجئ القوي في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.