خالد قاسم: 1443 قرية و 17.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الثانية لـ حياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين خدمات مياه الشرب، بالإضافة لمشروعات الكهرباء، وتوصيل الغاز الطبيعي.





وأضاف "مساعد وزير التنمية المحلية"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن المرحلة الثانية من المبادرة تعمل على 51 مركز على مستوى 20 محافظة، بإجمالى عدد القري 1443 قرية يتبعها 1187 عزبة ونجع وكفر، الذى يعيش بها ما يزيد عن 17.5 مليون مواطن، منهم 11.6 مليون مواطن يعيش في قرى الصعيد.





وأشار"قاسم"، إلى أن وزارة التنمية المحلية تشارك اللجان المسئولة عن تنفيذ ومتابعة هذا المشروع وبالفعل الوزارة تترأس المحور الخاص بالبنية التحتية، كما أن الوزارة تتضمن تطوير القري الرئيسية والنجوع والتوابع، إضافة إلى خدمة الصرف الصحي بنسبة 100%، مضيفا أن تلك المبادرة شملت التأكد من جودة مياه الشرب، من خلال مد الخدمة للمناطق المحرومة.





وأكد أنه يتم تزويد الطاقة الإنتاجية للمحطات، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة شبكة الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسة بالقري والطرق الواصلة، ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والانارة، وتم إنشاء مركز خدمات متكامل لكل وحدة قروية، ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية من خلال التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين فى هذه القري.







وأوضح أن حياة كريمة هو مشروعات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة فى كل مراكز الريف المصري، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بهذا المشروع الذى يوفر حياة مختلفة للمواطنين بالريف.