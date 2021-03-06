بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير





تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميمي بمجموعة من الألوان المتداخلة مما منحها إطلالة مبهجة، وقد حمل فستانها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana.





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تزينت درة ببعض الإكسسوارات الرقيقة و البسيطة و الغير مبالغ فيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت درة على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل مني جمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.







