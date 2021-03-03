درة تهنئ زوجة يوسف الشريف بعيد ميلادها: أنتِ حبيبتي

ونشرت صورة تجمعها بـ إنجي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت قائلة: "‏happy birthday habibty, i love you ‎".



وأكدت إنجي علي اقترابها من الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على 15 حلقة رمضان 2021، وذلك نظرًا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي ستتطلب وقتًا ومجهودًا مضاعفًا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.





