درة تهنئ زوجة يوسف الشريف بعيد ميلادها: أنتِ حبيبتي

هنأت الفنانة درة المؤلفة والسيناريست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء الثالث من مارس.
ونشرت صورة تجمعها بـ إنجي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت قائلة: "happy birthday habibty, i love you ".
وأكدت إنجي علي اقترابها من الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على 15 حلقة رمضان 2021، وذلك نظرًا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي ستتطلب وقتًا ومجهودًا مضاعفًا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.
المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.