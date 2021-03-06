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أخبار البلد

وزير الخارجية الأسبق: توقيت زيارة السيسي للسودان هام للغاية في ضوء الأخطار المشتركة بالمنطقة

السبت 06/مارس/2021 - 12:54 م
السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق
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أ ش أ
أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أهمية توقيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السودان في ضوء الأخطار المشتركة والاضطرابات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.

وقال السفير محمد العرابي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، السبت، تعقيبًا على زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم، إن هناك إرادة سياسية قوية لدفع العلاقات الثنائية ووقوف البلدين معًا؛ لدرء أي أخطار استراتيجية في المستقبل لاسيما أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطا وثيقًا بأمن السودان.

وأشار إلى أهمية الملفات التي يحملها الرئيس في تلك الزيارة خاصة المتعلقة بالأوضاع الأمنية بأفريقيا والبحر الأحمر، بجانب قضية سد النهضة مع اعتزام إثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي، مما يهدد مصر والسودان، مضيفًا أن ملف سد النهضة سيخص للمباحثات بين القيادتين للتوصل إلى رؤية مشتركة للعمل الدبلوماسي في المستقبل القريب ودفع إثيوبيا على التجاوب مع متطلبات العلاقة الأخوية التاريخية بين الدول الأفريقية ومحددات ميثاق الاتحاد الأفريقي والقانون الدولي.

وذكر أن تلك الزيارة، والتي تعد الأولى للرئيس بعد ما شهدته السودان الشقيق من تطورات سياسية، تؤكد على الدعم المصري للسودان والمصير المشترك والروابط التي تجمع شعبي وادي النيل.

ونوه وزير الخارجية الأسبق، بأن العلاقة التاريخية والأزلية بين مصر والسودان تستمر بإرادة سياسية واعية، موضحًا أن ذلك ما نراه حاليًا من تطوير للعلاقات في شتي المجالات وخاصة البنية التحتية والصحة والتعليم ما يعد أمرًا حيويًا وضروريًا.

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