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أخبار العالم

الإمارات تدخل موسوعة جينيس بأكبر ميدالية رياضية في العالم

السبت 06/مارس/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
دخلت دولة الإمارات موسوعة جينيس للأرقام بأكبر ميدالية في العالم تحمل اسم الفرسان، ويتجاوز وزن الميدالية 68.5 كيلو جرام، بمساحة 2.56 متر مربع، يبلغ طولها 160 سم، وعرض 160 سم ، وبعمق 7.4 سنتيمتر.


يأتي ذلك من خلال مبادرة شخصية تشكل إرثًا تاريخيًا للمواطنة الإيجابية من الدكتور عبيد الكتبي، صاحب المبادرة الذي استخدم في صناعتها مواد متنوعة حسب قوانين ومتطلبات مجموعة جينيس للأرقام القياسية، منها معدن" الستنلي ستيل" المطلي بالذهب النقي، وزينت بنقش شعار الفرسان، مع شريط خارجي بطول 4 أمتار.


وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أكد الدكتور عبيد الكتبي اعتزازه بهذا الإنجاز، الذي تم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ليعكس قدرات وإمكانيات أبناء الإمارات في تحقيق الإنجازات والدخول في مصاف الرواد بما يعزز القوى الناعمة للدولة بين كل الأمم، ويرسخ مكانتها في مؤشرات الريادة كموطن من مواطن التميز والإبداع.


وأوضح أنه قام بتأسيس فريق الفرسان منذ عام 2008، الذي ضم في البدايه 13 فردًا، وظل يتطور كما وكيفا حتى وصل عدده إلى 48 رياضيا يشاركون في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والدولية، لإبراز جهود المواطنة الإيجابية ومساهمتها في تعزيز القيم المشتركة بين الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون الرياضة محليًا ودوليًا.


ولفت إلى أن أبرز مشاركات الفريق التي كانت في ماراثون وادي بيح الدولي لمسافة 72 كيلو مترا في عامي 2014 و2015 ، لإظهار قدراته في اللياقة البدنية والتحدي، وسباقات الجري والمشي الطويل والدراجات الهوائية وصعود الجبال، وماراثون زايد الخيري في نيو يورك، وعدد من الأنشطة الرياضية بمختلف الولايات الأسترالية على مدى ثلاث سنوات بالفترة من 2015 إلى 2018.


وعن مبررات المبادرة يقول: "إنها تركز على المساهمة في إبراز جهود المواطنة الإيجابية في المساهمة بتحقيق المنجزات التي تجسد التجربة الشخصية والإنسانية، وتوظيف المجهودات الفردية في رد الجميل للوطن باعتباره واجبا على الجميع، وتعبيرًا عن الولاء للقيادة الحكيمة".


وتابع: "يعزز هذا الإنجاز ثقافة المبادرات وفق المعايير الفنية والأسس، التي تعتمد في تقييم أية إنجاز وعمل من أجل الدخول في جينيس للأرقام القياسية على نحو يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وحجم الفرص المتاحة لأبناء الوطن في الإبداع والابتكار".


وأضاف: "تنسجم تلك المبادرة مع جهود الدولة في تعزيز مستوى الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة وتعزيز جودة الحياة".
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