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البرهان لـ السيسي: السودان يمر بمرحلة انتقالية تحتاج لوقفة الأصدقاء والأشقاء

السبت 06/مارس/2021 - 02:57 م
الفريق أول عبد الفتاح
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
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شيرين عادل
تقدم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبيته الدعوة بزيارة السودان، لافتا إلى أن السودان يمر في الوقت الحالي بمرحلة انتقال يواجهها الكثير من المصاعب. 

وأضاف "البرهان"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى جمعه بنظيره الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن السودان تمر حاليا بمرحلة انتقالية تحتاج لتضافر الجهود  ووقفة الأصدقاء والأشقاء ، مؤكدا  حرصه للاستفادة من زيارة الرئيس السيسى للخرطوم . 

وأكد أن الدعم الحقيقى للسوادن يصب فى خانة تقوية روابط الأخوة بين البلدين ، لافتا إلى أنه تم مناقشة الملفات الخاصة ب التعاون المشترك  والوصول لرؤى موحدة تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين وتسهم فى استقرار البلدين متقدما بالشكر لحكومة شعب مصر لمواقفهم الداعمة  للسودان ولحكومتها الانتقالية  فىى سبيل توطيد الحكم الديمقراطى الذى يسعى العالم إليه. 
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