البرهان لـ السيسي: السودان يمر بمرحلة انتقالية تحتاج لوقفة الأصدقاء والأشقاء

تقدم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبيته الدعوة بزيارة السودان، لافتا إلى أن السودان يمر في الوقت الحالي بمرحلة انتقال يواجهها الكثير من المصاعب.





وأضاف "البرهان"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى جمعه بنظيره الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن السودان تمر حاليا بمرحلة انتقالية تحتاج لتضافر الجهود ووقفة الأصدقاء والأشقاء ، مؤكدا حرصه للاستفادة من زيارة الرئيس السيسى للخرطوم .



