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أخبار العالم

أكاذيب الرئيس التركى.. أردوغان يزعم عدم طمع تركيا في أراضي وبحار الدول

السبت 06/مارس/2021 - 03:56 م
أردوغان
أردوغان
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سمر صالح
زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أن تركيا لا تطمع في أراضي وبحار وسيادة أي دولة وإنما تسعى لحماية حقوقها.

وقال أردوغان بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية "علينا أن نكون أقوياء ليس اقتصاديا وسياسيا فحسب بل في المجالين العسكري والدفاعي أيضا"، مؤكدا: "لا نطمع في أراضي وبحار وسيادة أي دولة وإنما نسعى لحماية وطننا وحقوقننا".

وقال أروغان بخصوص من أسماهم "المتربصين بتركيا"، أنهم "سيستكثرون علينا وطننا الذي نعيش فيه لو شعروا يوما أننا تعثرنا أو أصابنا الوهن".

وكشف الرئيس التركي أنّ بلاده صدرت حتى اليوم أكثر من 130 "منصة بحرية" محلية بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنها "واحدة من 10 دول يمكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية.

وأكد الرئيس أردوغان أن "هدف القوات البحرية لتركيا الموجودة في مياهها الإقليمية وشتى أنحاء العالم، المساهمة في سلام ورفاه البشرية جمعاء".
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