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حوادث

إصابة طفل في حريق شب بأحد المنازل بقرية ميت خميس بالمنصورة

السبت 06/مارس/2021 - 04:36 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصيب طفل فى  حريق شب بأحد المنازل بقرية "ميت خميس" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده .

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة  من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية ميت خميس التابعة للمركز .

 وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأخير استئجار سمير سعد سليمان القناوي 26 عاما "سائق" ومقيم بذات القرية بمنزل مكون من أربع طوابق ملك سعد عطية احمد دبور.

وبسؤال  المستأجر  علل أن سبب الحريق ماس كهربي بالتوصيلات الداخلية بغرفة النوم حيث تسبب الحريق في إتلاف محتويات غرفة النوم وإصابة نجله ابراهيم ٤ سنوات أثناء نومه بالغرفة بحروق بالوجة والذراعين والساقين ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك  وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2198/2021 إداري مركز شرطة المنصورة ، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات .
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