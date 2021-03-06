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أخبار العالم

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: الأيام القادمة لا تبشر بالخير

السبت 06/مارس/2021 - 04:19 م
حسان دياب
حسان دياب
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محمد عثمان
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، اليوم السبت، ضرورة تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، لمواجهة الأزمة القائمة.

وقال دياب في كلمة له، إن "اللبنانيين يعانون أزمة اجتماعية خطيرة معرضة للتفاقم في حال لم تشكل الحكومة الجديدة"، مضيفًا أن "الظروف السياسية للبلاد تزداد تعقيدًا ولا يمكن لحكومة عادية مواجهة التحديات دون توافق".

وأكد دياب أنه "لا حل للأزمة اللبنانية دون مفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى أن "حسم النقاش حول دور الحكومة يبقى في يد مجلس النواب فقط".

وتابع: "لم نتقاعس عن مسؤولية تصريف الأعمال، وتشكيل الحكومة الجديدة أولوية ويسبق أي خطوات أخرى".

وأضاف أن اللبنانيين، باتوا غير قادرين على تحمل المزيد من الضغوط، واستدرك قائلًا: "تشكيل الحكومة الجديدة لا يزال يدور في حلقة مفرغة".

وأردف: "الأيام القادمة لا تبشر بالخير إذا استمرت المكابرة فلبنان بخطر شديد واللبنانيون يدفعون ثمن الانتظار الثقيل".
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