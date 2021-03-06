أمين الحركة الوطنية بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي للسودان رسالة ردع لإثيوبيا

أكد مدحت نبيل عضو الامانة العامة وامين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظةالقاهرة، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تاريخية وتعكس عمق وصلابة العلاقات بين البلدين.





وأضاف مدحت نبيل عضو الامانة العامة وامين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة، هذه الزيارة تؤكد وحدة المصير بين مصر والسودان فهما بمثابة شعب واحد كما تعطي رسالة شديدة اللهجة الي الجميع بأن مصر والسودان لن يسمحا بالإعتداء على حقوقهم التاريخية في نهر النيل.





وأكد مدحت نبيل أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان الشقيق تأتى فى توقيت مهم للغاية باعتبارها الزيارة الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي كما انها تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وتوقع مدحت نبيل عضو الامانة العامة وامين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة أن يكون لهذه الزيارة العديد من الأثار الايجابية على دعم العلاقات المصرية السودانية فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية ولاسيما المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية.



