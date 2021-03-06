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برلمان

أمين الحركة الوطنية بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي للسودان رسالة ردع لإثيوبيا

السبت 06/مارس/2021 - 04:32 م
أمين الحركة الوطنية
أمين الحركة الوطنية بالقاهرة
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حسن رضوان
أكد مدحت نبيل عضو الامانة العامة وامين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظةالقاهرة، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تاريخية وتعكس عمق وصلابة العلاقات بين البلدين.

وأضاف مدحت نبيل عضو الامانة العامة وامين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة، هذه الزيارة تؤكد وحدة المصير بين مصر والسودان فهما بمثابة شعب واحد كما تعطي رسالة شديدة اللهجة الي الجميع بأن مصر والسودان لن يسمحا بالإعتداء على حقوقهم التاريخية في نهر النيل.

وأكد مدحت نبيل أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان الشقيق تأتى فى توقيت مهم للغاية باعتبارها الزيارة الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي كما انها تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتوقع مدحت نبيل عضو الامانة العامة وامين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة أن يكون لهذه الزيارة العديد من الأثار الايجابية على دعم العلاقات المصرية السودانية فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية ولاسيما المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية.

وأكد أمين الحركة الوطنية بالقاهرة علي أن التنسيق الكبير فى المواقف بين القاهرة والخرطوم بمختلف المجالات يبعث رسالة ردع لأثيوبيا لمواجهة الابتزاز السياسى الذى تمارسه لفرض الأمر الواقع، فيما يتعلق بسد النهضة، ورفضا لأية إجراءات أحادية للاستحواذ  على الموارد المائية لنهر النيل، وإصرارها على الملء الثانى للسد فى يوليو المقبل قبل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، كما يمثل أيضا رسالة للمجتمع الدولى على ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ لمصر والسودان حقوقهما المائية المشروعة التى أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.
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