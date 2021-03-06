محافظ الإسكندرية: توزيع 500 شنطة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الفلكي

وزعت محافظة الإسكندرية حوالي ٥٠٠ شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الفلكي التابعة لحي المنتزه أول دعما من محافظة الإسكندرية لشرائح غير القادرين بالقرى الأشد احتياجا لمواجهة الاعباء الحياتية اليومية.





يأتي هذا وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للقرى الأشد احتياجا بجميع أحياء المحافظة.





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ووجه المحافظ الجهات التنفيذية بالمحافظة بتحديد احتياجات القرى من مواد غذائية أساسية والبدء في توفيرها و توزيعها على الأسر في أسرع وقت ممكن.



