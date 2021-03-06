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محافظات

محافظ الإسكندرية: توزيع 500 شنطة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الفلكي

السبت 06/مارس/2021 - 05:14 م
توزيع ٥٠٠ شنطة مواد
توزيع ٥٠٠ شنطة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا
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أحمد بسيوني
وزعت محافظة الإسكندرية حوالي ٥٠٠ شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الفلكي التابعة لحي المنتزه أول دعما من محافظة الإسكندرية لشرائح غير القادرين بالقرى الأشد احتياجا لمواجهة الاعباء الحياتية اليومية.

يأتي هذا وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للقرى الأشد احتياجا بجميع أحياء المحافظة. 

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ووجه المحافظ الجهات التنفيذية بالمحافظة بتحديد احتياجات القرى من مواد غذائية أساسية والبدء في توفيرها و توزيعها على الأسر في أسرع وقت ممكن. 

وأكد الشريف أن جميع أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات واضحة لدعم المواطن البسيط ومد يد العون له، وفي هذا الإطار فإن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تسعي لتقديم كافة سبل الدعم لاهالينا بالقرى الأشد احتياجا.
محافظ الإسكندرية: توزيع 500 شنطة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الفلكي
محافظ الإسكندرية: توزيع 500 شنطة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الفلكي
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