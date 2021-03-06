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منوعات

كتف وكتف.. فتاة سقارة تتألق فى إطلالة جريئة بفستان قطيفة أسود.. شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 07:30 م
سلمي الشيمي
سلمي الشيمي
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محمد بدران
شاركت الموديل سلمى الشيمي، التي عُرفت إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، متابعيها جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وظهرت سلمي الشيمي، فى جلسة تصوير جديدة،  مرتدية فستان قطيفة كتف وكتف باللون الاسود مطرز، ووضعت تاجا على رأسها، مع المكياج  الصارخ والشعر الطويل المنسدل، نالت إعجاب متابعيها

يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بـ"زي فرعوني" بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.

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