أماني الطويل: تحركات داخل الأمم المتحدة للوساطة في أزمة سد النهضة.. فيديو

قالت أماني الطويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الملء الثاني لسد النهضة في منتهى الخطورة على السودان بشكل أكبر من مصر .

وأضافت أماني الطويل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأمم المتحدة بها تحركات حالية بشأن وساطة لحل أزمة مفاوضات سد النهضة ".





وتابعت أماني الطويل:" هناك تقارب مصري سوداني في ملف سد النهضة ، ولا أتوقع أي تقدم في الموقف الإثيوبي تجاه سد النهضة ".



