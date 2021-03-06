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أماني الطويل: تحركات داخل الأمم المتحدة للوساطة في أزمة سد النهضة.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 07:35 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قالت أماني الطويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن  الملء الثاني لسد النهضة في منتهى الخطورة على السودان بشكل أكبر من مصر .
 
وأضافت أماني الطويل   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الأمم المتحدة بها تحركات حالية بشأن وساطة لحل أزمة مفاوضات سد النهضة ".

 وتابعت أماني الطويل:"  هناك تقارب مصري سوداني في ملف سد النهضة ، ولا أتوقع أي تقدم في الموقف الإثيوبي تجاه سد النهضة ".

 وأكملت أماني الطويل :"  الاتحاد الافريقي لا يملك أدوات قوة على أثيوبيا من أجل حل أزمة  مفاوضات سد النهضة".
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