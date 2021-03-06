إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

أصيب 6 أشخاص إثر تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج _ البحر الأحمر"، عند نقطة الكيلو 60، وتم نقل 4 منهم إلى مستشفيات أسيوط و2 إلى مستشفى سوهاج الجامعي.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من إدارة قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر، ووجود مصابين.





و تم الدفع بقوات المرور وسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات المختلفة سوهاج وأسيوط الجامعي.



