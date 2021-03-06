عالم أزهري يوضح مفهوم صلة الرحم في الإسلام.. فيديو

قال الشيخ محمد العليمي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن صلة الرحم تعد من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله -عز وجل، وهي تعد من الأمور الواجبة على كل مسلم، كما أنها تحق له؛ وذلك بأن يصل رحمه ويصلوه، وقد ربط الله -تعالى- بين صلة الرحم، والبركة في الوقت، والرزق.





وأضاف "العليمي" خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن صلة الرحم في الاصطلاح الشرعي تُطلق على من تجمع بينهم القرابة، ويحرم النكاح فيما بينهم، وبناءً على ما سبق فإن أبناء الأعمام، وأبناء الأخوال، لا يدخلون في مُسمى الأرحام، وقِيل إن الرحم لَفظ يُطلَق على من بينهما ميراثٌ، وقِيل بل على كل من تجمع بينهم قرابة، سواء أكان أحدهما يَرِث الآخر، أم لا يَرِثه.





وتابع: "صلة الرحم تدل أيضًا على الإحسان إلى الأقربين، سواءً كانت هذه القرابة بالنسب، أو المُصاهرة، والعطف عليهم، وتفقُد أحوالهم، سواءً قابلوا ذلك بالإحسان، أو الإساءة، وأن صِلة الأرحام تكون بحَسب حال كلا الطرفَين، وما يحتاج إليه الطرف الآخر؛ إذ أنها قد تكون بالمال، أو تقديم الخدمة، والمساعدة، أو الزيارة، أو رد السلام، أو تقديم النصيحة.



