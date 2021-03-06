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رياضة

تشكيل يوفنتوس .. رونالدو بديلا وموراتا يقود الهجوم أمام لاتسيو

السبت 06/مارس/2021 - 09:07 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمباراة لاتسيو المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي.

ويجلس البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على مقاعد البدلاء.

ويلعب يوفنتوس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوادرادو – ديميرال – دانيلو – أليكس ساندرو

خط الوسط: رابيو – رامسي – تشيزا – بيرنارديسكي

خط الهجوم: كولوفسكي – ألفارو موراتا

ويتواجد يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وفي رصيده 49 نقطة، بينما يأتي لاتسيو في المركز السابع وبرصيده 43 نقطة.
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