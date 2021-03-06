تشكيل يوفنتوس .. رونالدو بديلا وموراتا يقود الهجوم أمام لاتسيو





ويجلس البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على مقاعد البدلاء.





ويلعب يوفنتوس بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تشيزني





خط الدفاع: كوادرادو – ديميرال – دانيلو – أليكس ساندرو





خط الوسط: رابيو – رامسي – تشيزا – بيرنارديسكي





خط الهجوم: كولوفسكي – ألفارو موراتا





ويتواجد يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وفي رصيده 49 نقطة، بينما يأتي لاتسيو في المركز السابع وبرصيده 43 نقطة.

أعلن أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمباراة لاتسيو المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي.