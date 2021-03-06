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أخبار العالم

السعودية.. مصادر تكشف حقيقة عودة الشيشة إلى المقاهي والمطاعم

السبت 06/مارس/2021 - 11:26 م
السعودية.. مصادر
السعودية.. مصادر تكشف حقيقة عودة الشيشة إلى المقاهي والمطاعم
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قسم الخارجي
كشفت مصادر بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في المملكة العربية السعودية عن استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم التي تستقبل زبائنها، اعتبارا من الأحد.

وأكدت المصادر في تصريحات لصحيفة "عاجل" السعودية، السماح بتقديم الطلبات الداخلية مع تأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحة أن البلديات سمحت لسكان جدة بدخول الواجهة مع تشديد الإجراءات الاحترازية.

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كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الجمعة،  عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، اعتبارًا من يوم الأحد.

من جانبها،  أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قرارا  باستمرار إغلاق المواقع المخصصة لألعاب الأطفال في جميع المطاعم حتى إشعار آخر.

واستثنى القرار الصادر عن الوزارة السعودية مواقع الألعاب بالمطاعم المخصصة للأغراض الترفيهية كنشاط رئيسي لها وأساسي في تقديمها للخدمات.

وفي وقت سابق، شددت الداخلية السعودية على ستمرار بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصا.

وأكدت الوزارة أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.
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