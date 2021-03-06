قرار عاجل من السعودية بشأن عمل المطاعم

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية قرارا باستمرار إغلاق المواقع المخصصة لألعاب الأطفال في جميع المطاعم حتى إشعار آخر.





واستثني القرار الصادر عن الوزارة السعودية مواقع الألعاب بالمطاعم المخصصة للأغراض الترفيهية كنشاط رئيسي لها وأساسي في تقديمها للخدمات.





وبينت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية علي تويتر أن استثناء المطاعم ذات الطابع الترفيهي يأتي بسبب الاشتراطات التشغيلية المطبقة عليها مسبقًا، والمتعلقة بمساحاتها التي تسمح بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من جائحة فيروس كورونا.



