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رياضة

ماتش كله دروس.. تعليق مثير من شوبير على تعادل الاهلى مع فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 11:33 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة للاعبي الفريق عقب التعادل أمام فيتا كلوب. 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ":" ‏ماتش كله دروس في الكورة.

وأضاع الأهلي نقطتين ثمينتين في صراعه للصعود إلى الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل 2 / 2 مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي اليوم السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى للمسابقة القارية، التي شهدت تعادل المريخ السوداني مع ضيفه سيمبا التنزاني بدون أهداف.

وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، خلف فيتا، صاحب المركز الثاني، المتساوي مع نقاط  سيمبا ب 7 نقاط فيما تذيل المريخ الترتيب بنقطة واحدة.

ورغم السيطرة المطلقة للأهلي خلال المباراة، تقدم فيتا بهدف مباغت حمل توقيع مكابي ليليبو في الدقيقة 41، لكن الفريق الاحمر انتفض في الشوط الثاني، ليحرز البديلان محمد شريف ومروان محسن هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 69 و71.

وتمكن فيتا من العودة للقاء، بعدما سجل هدفا عن طريق ريكي تولينجي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم المغربي رضوان جيد، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
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