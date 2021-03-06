كورونا يضرب أوساط الطلاب في هذه الدولة

أفادت وكالة عمون الإخبارية نقلا عن الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الاردنية نجوى قبيلات، السبت، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة من الصف الرابع حتى الصف الأول ثانوي 3429 طالبا.





وأشارت قبيلات عبر برنامج "أخبار الأسبوع" بين الطلبة على مقاعد الدراسة 1815 إصابة.





وكانت وزارة الصحة الاردنية تسجيل3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية حيث جاءت العاصمة الاردنية عمان في مقدمة المدن الأكثر تسجيلا للإصابات في المملكة ، ب 2196 اصابة.





كما سجلت الصحة الاردنية 38 وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 4900 حالة.





كما بينت الصحة الاردنية في بيان لها ان إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى (421,415) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (53,750) حالة.





فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 3917 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 362,765 حالة.



