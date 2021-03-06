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مصلحة الضرائب: نظام تقديم الإقرار الضريبي سيقلل من أشكال التهرب.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 11:48 م
عبد السلام
عبد السلام
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إبراهيم القادري
أكد طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن بيانات الإقرار الضريبي ملك للممول، وإن كل ممول حساباته لها أرقام محددة ولها مرجعية، مشيرا إلى أنه يجب حساب الإيرادات بشكل جيد، وأن الإقرار الضريبي يتم فحصه في المرة التالية لاستقبال الإقرار.

وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك وسائل عديدة يتم من خلالها طرح أشكال تقديم الإقرار الضريبي، موضحًا أن هناك فرقا ومكاتب إرشاد ضريبي تساعد في تقديم الإقرار الضريب.

وأوضح أن التهرب الضريبي موجود وهناك إجراءات للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي، موضحًا أن نظام إقرار الضريبة سيقلل من التهرب الضريبي، من خلال الحصر والرقابة على كل التعاملات التجارية.
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