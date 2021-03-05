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سيارات تجوب شوارع مصر لتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني للعام

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:57 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن مصر تتحول إلى النظام الرقمي لذا سيتم توفير سيارات في جميع المحافظات لتقديم الإقرار الضريبي لعام2020.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي، أن هناك دعم فني كام متصل بالسيارات ليتم ربطها بالمصلحة، لافتا أن كل من يقدم الإقرار الضريبي الالكتروني يكون مثل ما يقدمه في المصلحة.

وأعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مبادرة المصلحة، للتيسير على الممولين وتقديم الدعم لهم أثناء موسم تقديم الإقرارات إلكترونيًا من خلال  توفير سيارات متنقلة لتقديم التوعية للممولين والدعم المجاني لهم لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم  إلكترونيًا، وتعد هذه المبادرة سابقة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها مصلحة الضرائب.
 
أضاف "عبد القادر"، في بيان صحفي، أن الحكومة وجهت بتشكيل فرق عاجلة للدعم الفني تنتقل للممولين، وتجوب جميع المحافظات، مؤكدًا على التوسع في الخدمات المجانية لتلقى الإقرارات الضريبية، مشيدًا  بنجاح الموسم الضريبي بجهد العاملين بمصلحة الضرائب وتوجيهات الحكومة. 
 
وقال رئيس المصلحة، إنه بالإضافة لهذه المبادرة، سيتم بتوفير الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، من خلال تواجد فرق للدعم الفني بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 227 مأمورية، ومن خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة، وأيضًا عن طريق 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة، مشيرًا إلى أن قاعة الخزانة العامة بمبنى لاظوغلى  جاهزة لاستقبال عدد كبير من الممولين، وتقديم الدعم الفنى لهم في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.
 
ولفت إلى استمرار مؤسسات المجتمع المدنى ( الغرف التجارية، النقابات، مكاتب الإرشاد الضريبى) على مستوى الجمهورية فى تقديم الدعم للممولين فى تقديم الإقرار . 
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