ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم.. طلاب الإعدادية والثانوية الأزهرية يستكملون امتحانات الترم الأول

الأحد 07/مارس/2021 - 12:31 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
يواصل اليوم الأحد، طلاب المعاهد الازهرية، على مستوى الجمهورية، امتحانات الفصل الدراسي الاول، وسط اجراءات احترازية مشددة.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان اليوم في المواد الثقافية، على أن يمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.

ويؤدي كذلك طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، الامتحان في الفيزياء والكيمياء والأحياء والمواطنة، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمواطنة.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، البعوث الإسلامية، الامتحان في اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويؤدي كذلك طلاب الصف الثاني الثانوي شعبة العلوم الإسلامية، الامتحان في اللغة الأجنبية الاولى، والإحصاء والمواطنة والاجتماع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات التيرم الأول بمعاهد العباسية .. صور

طلاب الثاني الثانوي الأزهري يشتكون من سؤال.. والأزهر : صحيح ولا خطأ فيه

اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يمتحنون في المواد العربية والثقافية

دقة في التصحيح.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات مدينة بدر.. فيديو وصور

طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحان القرآن والتفسير والحديث .. اليوم

طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحان القرآن والنحو والصرف .. اليوم

ترشيحاتنا

البنك المركزي يكشف حقيقة إلغاء الجنيه الورقي ويوضح تكلفة طباعته

عايز 4 كيلو.. بائع الفاكهة يروي تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسي

السعودية.. مصادر تكشف حقيقة عودة الشيشة إلى المقاهي والمطاعم

أول رد فعل من اللجنة المؤقتة للزمالك بعد الخسارة من الترجي

سيمبا يتصدر مجموعة الاهلي بتعادل أمام المريخ السودانى في دورى الابطال

أول ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأولادها بعد الزواج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب رمضان .. 3 طرق بسيطة لـ تخزين العصائر لفترة طويلة

فستان جريء.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها برفقته

زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة