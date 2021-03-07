اليوم.. طلاب الإعدادية والثانوية الأزهرية يستكملون امتحانات الترم الأول

يواصل اليوم الأحد، طلاب المعاهد الازهرية، على مستوى الجمهورية، امتحانات الفصل الدراسي الاول، وسط اجراءات احترازية مشددة.





ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان اليوم في المواد الثقافية، على أن يمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.





ويؤدي كذلك طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، الامتحان في الفيزياء والكيمياء والأحياء والمواطنة، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمواطنة.





كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، البعوث الإسلامية، الامتحان في اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



