علامات تدل على قطع سير الكاتينة في السيارة

يعد سير الكاتينة هو من أهم الاجزاء الموجودة في السيارة ، والتي يتوقف عليها بشكل كبير عمل المحرك بشكل جيد ،وتعتبر وظيفة هذا الجزء من السيارة هي نقل الحركة من عمود الكرنك إلى عامود الكامات ، كما هو العامل الرئيسي في تحرك السيارة ، وعمل محركات على الوجه الأمثل.
كما يؤدي انقطاع سير الكاتينة في السيارة، إلي توقف عمل المحرك بشكل مفاجئ ويمكن ملاحظة ذلك عندما يتم ملاحظة بشكل ملفت .
ويحدث ارتفاع صوت المحرك نتيجة اصطدامه بالصمامات الخاصة ،والمحرك ويوجد أصحاب سيارات لا يسجلون المسافات التي يقطعها سير الكاتينة ، ومن المفترض أن تقطع السيارة بسير الكاتينة الأصلي 60 ألف كيلو متر.
كما يؤدي انقطاع سير الكاتينة في السيارة، إلي توقف عمل المحرك بشكل مفاجئ ويمكن ملاحظة ذلك عندما يتم ملاحظة بشكل ملفت .
ويحدث ارتفاع صوت المحرك نتيجة اصطدامه بالصمامات الخاصة ،والمحرك ويوجد أصحاب سيارات لا يسجلون المسافات التي يقطعها سير الكاتينة ، ومن المفترض أن تقطع السيارة بسير الكاتينة الأصلي 60 ألف كيلو متر.
ولكن في حالة عدم معرفة المسافة ، والتي قطعتها السيارة بسير الكاتينة ، ويتم تغييره من باب الأمان ، أما في حالة عدم التأكد ينظر صاحب السيارة إلى سير الكاتينة .
وإذا كان عليه كتابة واضحة من الممكن أن يسير به مسافة 10 آلاف كيلو أخرى ،أما إذا وقفت السيارة بشكل مفاجئ ، ولكن من الممكن أن يكون ذلك بسبب سير الكاتينة.