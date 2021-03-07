علامات تدل على قطع سير الكاتينة في السيارة

ولكن في حالة عدم معرفة المسافة ، والتي قطعتها السيارة بسير الكاتينة ، ويتم تغييره من باب الأمان ، أما في حالة عدم التأكد ينظر صاحب السيارة إلى سير الكاتينة





وإذا كان عليه كتابة واضحة من الممكن أن يسير به مسافة 10 آلاف كيلو أخرى ،أما إذا وقفت السيارة بشكل مفاجئ ، ولكن من الممكن أن يكون ذلك بسبب سير الكاتينة.