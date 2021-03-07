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سيارات

علامات تدل على قطع سير الكاتينة في السيارة

الأحد 07/مارس/2021 - 12:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعد سير الكاتينة هو من أهم الاجزاء الموجودة في السيارة ، والتي يتوقف عليها بشكل كبير عمل المحرك بشكل جيد ،وتعتبر وظيفة هذا الجزء من السيارة هي نقل الحركة من عمود الكرنك إلى عامود الكامات ، كما هو العامل الرئيسي في تحرك السيارة ، وعمل محركات على الوجه الأمثل.
 
كما يؤدي انقطاع سير الكاتينة في السيارة، إلي توقف عمل المحرك بشكل مفاجئ ويمكن ملاحظة ذلك عندما يتم ملاحظة بشكل ملفت .

ويحدث ارتفاع صوت المحرك نتيجة اصطدامه بالصمامات الخاصة ،والمحرك ويوجد أصحاب سيارات لا يسجلون المسافات التي يقطعها سير الكاتينة ، ومن المفترض أن تقطع السيارة بسير الكاتينة الأصلي 60 ألف كيلو متر.

ولكن في حالة عدم معرفة المسافة ، والتي قطعتها السيارة بسير الكاتينة ، ويتم تغييره من باب الأمان ، أما في حالة عدم التأكد ينظر صاحب السيارة إلى سير الكاتينة .

وإذا كان عليه كتابة واضحة من الممكن أن يسير به مسافة 10 آلاف كيلو أخرى ،أما إذا وقفت السيارة بشكل مفاجئ ، ولكن من الممكن أن يكون ذلك بسبب سير الكاتينة.

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