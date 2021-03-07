مطران الكاثوليك بأبوقرقاص: رقصة التحطيب لرسم البسمة على وجوه ذوي الهمم.. صور

شارك الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك جنوب المنيا ، أحد الشباب من ذوي الهمم في الرقص بالتحطيب علي أنغام الموسيقى التصعيدية.





تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"، مما أدي إلى تفاعل رواد التواصل الاجتماعي الكبير مع ذلك المشهد.





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وقال الأنبا بشارة جودة: ما حدث كان تلقائيا ودون أي ترتيبات من أحد وبكل بساطة، وكنا في انتظار استقبال سفير الفاتيكان بمصر وزيارة لإحدي الكنائس بأبو قرقاص، والشاب كان يقدم العرض بمفرده حتي شاركته في هذا المشهد الذي فجر روح المحبة والفرحة في قلوب كل الحاضرين.





وأضاف الابنا بشارة أن الهدف الأساسي من ذلك المشهد هو مشاركة ذوي الهمم، والاهتمام بهم والاحساس بوجودنا بجانبهم، وأن لهم دور في المجتمع مثل الآخرين، ويكفي رسم البسمة علي وجوههم، مشيرًا إلى أنه من واجبهم كرجال دين أن نشارك الاخر بكل إنسانية وليس مجرد واعظ فقط .





وفي سياق متصل استقبلت مطرانية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، سفير الفاتيكان، الخميس الماضي، بالترانيم وقرع الأجراس، فور وصوله إلى كنسية المطرانية.





وتضم مطرانية الكاثوليك بأبو قرقاص 21 كنسية، موزعة على 3 مراكز بجنوب المحافظة، وهي (ملوي، وأبوقرقاص، ودير مواس)، ويخدمها 24 كاهن.





وتستمر زيارة سفير الفاتيكان حتي يوم 10 من الشهر الجاري، وتشمل تفقد رعية نجع الدك، الهريف، مار جرجس والأم تريزا، ملكة السلام بالفكرية، ورعية يوسف الفكرية، ورعية أنبا أنطونيوس وأنبا بولا، وماري جرجس والقديس بولس وأم الرحمة بقرية منهري، وبني عبيد والبربا وبلنصوره، وقداس احتفالي داخل الكاتدرائية، كما يزور رعية طنطاوي وفانوس والفقاعي.



