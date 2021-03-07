بشرى: أكره اسمي بسبب المدرسة.. واستدعوني للتجنيد في الجامعة

قالت الفنانة بشرى، إنها تكره اسمها، لأنهم في المدرسة، كانوا يقولون لها يا شبرا، ويا شوربة بدلًا من بشرى.





وأضافت بشرى خلال لقائها مع برنامج " سهرانين المُذاع على فضائية " أون"، أنه أثناء دراستها في الجامعة استدعوها للتجنيد، قائلة: "أنا طول عمري ومن أحلام حياتي إني أتجند أو أخش جيش، لأني حاسة إن شخصيتي مناسبة جدًا مع الانضباط والالتزام، والحاجات دي مطلوبة في الجيش".





وأردفت بشرى: "عشان مفيش حاجة في اسمي تثبت إني أنسة مش شاب، ففي الجامعة افتكروا اني ولد مش بنت وعملولي استدعاء للتجنيد بالخطأ ولما روحت الشئون عرفوا إني بنت واعتذرولي".