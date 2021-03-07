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توك شو

بشرى: أكره اسمي بسبب المدرسة.. واستدعوني للتجنيد في الجامعة

الأحد 07/مارس/2021 - 05:37 ص
الفنانة بشرى
الفنانة بشرى
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ندى رأفت

قالت الفنانة بشرى، إنها تكره اسمها، لأنهم في المدرسة، كانوا يقولون لها يا شبرا، ويا شوربة بدلًا من بشرى.


وأضافت بشرى خلال لقائها مع برنامج " سهرانين المُذاع على فضائية " أون"، أنه أثناء دراستها في الجامعة استدعوها للتجنيد، قائلة: "أنا طول عمري ومن أحلام حياتي إني أتجند أو أخش جيش، لأني حاسة إن شخصيتي مناسبة جدًا مع الانضباط والالتزام، والحاجات دي مطلوبة في الجيش".


وأردفت بشرى: "عشان مفيش حاجة في اسمي تثبت إني أنسة مش شاب، ففي الجامعة افتكروا اني ولد مش بنت وعملولي استدعاء للتجنيد بالخطأ ولما روحت الشئون عرفوا إني بنت واعتذرولي".

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