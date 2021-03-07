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منوعات

ابتلعه في النهر.. لحظات مأساوية لإخراج طفل من أمعاء تمساح

الأحد 07/مارس/2021 - 08:59 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كان يظن أن يومه سيسير كالمعتاد، يذهب إلى النهر مع عائلته يسبح ويلعب ويجلب الماء للطهي ولكن انتهى به اليوم داخل أمعاء تمساح، حيث قتل الطفل الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات بشكل مأساوي بعد أن ابتلعه تمساح أثناء السباحة في نهر مع أخيه الصغير.

قال مسئول في البحث والإنقاذ إن والد الصبي طارد الحيوان بشدة، ووجه اللكمه بيديه، لكن لم يُقبض على التمساح المفترس حتى اليوم التالي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقد تعرض الطفل للهجوم في مقاطعة "كاليمانتان" الشرقية بإندونيسيا وسبح في نهر معروف بأنه موطن للتماسيح، وأفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأسترالية أنه من المفهوم أن التمساح الذي يبلغ طوله ستة أمتار قد عثر عليه السكان المحليون وفتحوا بطنه لإخراج الطفل.


في تلك اللحظات بكت الأسرة، حيث تظهر لقطات مأساوية جثة الطفل يتم سحبها من بطن التمساح، وقال مسئول البحث والإنقاذ إن الأسرة كانت تذهب كثيرًا إلى النهر للاستحمام وجلب الماء للطهي.

أما في عام 2018، ذبح قرويون إندونيسيون مسلحون بالسكاكين والمطارق والهراوات 292 تمساحًا انتقامًا لمقتل رجل على يد تمساح في مزرعة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء "أنتارا"، جثث التماسيح ملطخة بالدماء في كومة كبيرة في منطقة سورونج بمقاطعة بابوا الغربية بشرق إندونيسيا.
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