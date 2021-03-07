يونايتد يتحدى السيتي في ديربي مانشستر بالدوري الإنجليزي

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 65 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الثالث.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 65 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الثالث.

ويسعى فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل توسيع الفارق مع منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل توسيع الفارق مع منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي فوزه رقم 21 على التوالي في كل المسابقات، على حساب وولفرهامبتون في البريميرليج، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق في الدوري الممتاز.



