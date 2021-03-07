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مرأة

فى 21 يوما أسرع رجيم للتخلص من الدهون وتحويل جسمك لماكينة حرق

الأحد 07/مارس/2021 - 10:32 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
إذا كنت ممن يلجأون طوال فصل الشتاء لتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية لتمنحك الطاقة ولا تفضلين الرجيم القاسية  إليك خطة رجيم سهل وسريع  لمدة شهر يقدمه موقع برايت سايد. 

الأسبوع الأول ..
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الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن
أو
قطعة جبن قريش +1 توست سن


سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغداء ب3 ساعات 

قطعة فاكهة ىأو كوب عصير برتقال بدون سكر 

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى

الأسبوع الثانى

الإفطار 6 صباحا

طبق شوفان 

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

سمكة مشوية  + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغداء ب3 ساعات 

مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100
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