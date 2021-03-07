فى 21 يوما أسرع رجيم للتخلص من الدهون وتحويل جسمك لماكينة حرق

Advertisements

لمياء الياسين

إذا كنت ممن يلجأون طوال فصل الشتاء لتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية لتمنحك الطاقة ولا تفضلين الرجيم القاسية إليك خطة رجيم سهل وسريع لمدة شهر يقدمه موقع برايت سايد.

الأسبوع الأول ..



الإفطار 6 صباحا

طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن أو

قطعة جبن قريش +1 توست سن



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة



الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا



علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة



سناك بعد الغداء ب3 ساعات

قطعة فاكهة ىأو كوب عصير برتقال بدون سكر



العشاء .. قبل النوم بساعة

كوب زبادى طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسمكوب زبادى اقرأ أيضًا | تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

الأسبوع الثانى



الإفطار 6 صباحا



طبق شوفان

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة



الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا



سمكة مشوية + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة



سناك بعد الغداء ب3 ساعات

مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان



العشاء .. قبل النوم بساعة

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100