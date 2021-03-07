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فن

شاهد.. الراقصة دينا تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الأحد 07/مارس/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام

نشرت الراقصة دينا صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت دينا مرتدية بلوزة ذات ألوان متعددة، مع بنطلون جينز باللون الأزرق الغامق، تاركة شعرها الطويل ذو اللون الأسود منسدلًا على كتفيها، مع لوك ميك اب باللون الوردي الهادئ.

 

يذكر أن الفنانة دينا شاركت فى السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.


ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، و مدير التصوير هيثم زانيتا و إخراج محمد بكير.

 

ولدت دينا  في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية ، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، و حاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة.

 

وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينيات القرن العشرين  وقررت الاعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك، بدأت دينا شهرتها في تسعينيات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات و الروسيات و قلة من المصريات في مصر.

 

يذكر أنه سبق لها الزواج من المخرج «سامح الباجوري» وأنجبا ابنها الوحيد «علي»، كما سبق لها الزواج عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح


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