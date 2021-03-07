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فن

بعد إثارتها للجدل.. نسرين طافش تتألق بالحجاب مرة أخرى

الأحد 07/مارس/2021 - 10:12 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكري
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على انستجرام . 

و ظهرت نسرين طافش ، في الصورة بالحجاب من كواليس مسلسها الجديد المداح مما اثار اعجاب متابعيها.

يذكر ان قالت النجمة نسرين طافش إنها تجسد شخصية «رحاب» خلال أحداث مسلسل «المداح» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري، مشيرة إلى أن الشخصية لفتاة ريفية، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة إلى أنها تنتمي لبيتئتها الريفية. 

وأضافت نسرين طافش، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنه تنشأ بينها وبين صابر المداح (حمادة هلال) قصة حب معقدة، ومن هنا تنطلق أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية مركبة وليست سهلة، وسيشعر الجمهور بالمفاجآت دومًا خلال المشاهدة. 

وتابعت «نسرين» أنها تظهر في المسلسل بـ الحجاب خلال عدد من الحلقات وليست كلها، لافتة إلى أن المخرج أحمد سمير فرج هو الذي اختار لها هذا «اللوك» بالتعاون مع الاستايلست مي البياضي، مؤكدة أنها لم تتدخل في شكل شخصية المسلسل، وأن صناع المسلسل لديهم معرفة أكثر بثقافة هذه البيئة التي تنتمي لها شخصيتها بالمسلسل. 

وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الإجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.

ويشارك في بطولة مسلسل«المداح» كلًا من: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار «أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري»، وإخراج أحمد سمير فرج. 
بعد إثارتها للجدل.. نسرين طافش تتألق بالحجاب مرة أخرى
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