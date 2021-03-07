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أخبار البلد

مصر وجهة مهمة لنا.. الإمارات تزيد تشغيل رحلاتها إلى القاهرة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها ستشغل رحلة يومية ثانية إلى القاهرة بطائرة A380، وذلك لتلبية الارتفاع المستمر في طلب المسافرين على خط القاهرة- دبي. 

وقال إبراهيم غانم، مدير طيران الإمارات في مصر وليبيا: "مصر وجهة مهمة لطيران الإمارات، ونحن في بحث دائم عن وسائل لتنمية عملياتنا في هذه السوق. وسوف يتيح تشغيل خدمة يومية ثانية بطائرة A380 إلى القاهرة الفرصة أمام أعداد أكبر من عملائنا لتجربة المنتجات الرائدة لهذه الطائرة، كما سيعزز أمامهم خيارات السفر".

واعتبارًا اليوم الأحد الموافق 7 مارس الجاري، ستعمل رحلتا طيران الإمارات "ئي كيه 927" و"ئي كيه 928" بطائرة إيرباص A380 بتقسيم الدرجات الثلاث، على أن تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 927" مطار دبي الدولي في الساعة 8:10 صباحًا وتصل القاهرة في الساعة 10:25. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 928" من مطار القاهرة الدولي في الساعة 12:25 بعد الظهر، وتصل دبي في الساعة 5:45 مساءً. وتشغل طيران الإمارات حاليًا ثلاث رحلات في اليوم بين دبي والقاهرة.

وتواصل طيران الإمارات استعادة شبكة خطوطها تدريجيًا. وحافظت دبي، منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو (تموز) 2020، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصًا خلال فصل الشتاء. فقد فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. ودبي أيضًا واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يشكل شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

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