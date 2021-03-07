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تعليم

وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الإعدادية والثانوي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:48 ص
المتابعة المستمرة
المتابعة المستمرة للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول
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إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الاول والثاني الثانوي والإعدادية العامة للاطمئنان على حسن سير الامتحانات دون أي عقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه فضلًا عن الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان لمراعاة المسافات البينية بينهم مع ارتداء الكمامات والتأكيد على مصادر التهوية داخل الفصول وذلك حرصًا على السلامة العامة لافتًا أن غرفة إدارة الأزمات والكوارث والعمليات بالمحافظة تتابع سير عملية الامتحانات وعلى اتصال مستمر بغرف العمليات بمديريتي الصحة والتعليم لتذليل أية عقبات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.  


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ومن جانبه تفقد محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة يرافقه محمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية ورؤساء المراكز والأحياء بعض لجان الامتحانات بقرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتذليل كافة العقبات امام الطلاب وحل اية مشكلات طارئة قد تحدث بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان فى الصف الأول الثانوى هذا العام بلغ أكثر من 34 ألفًا و585 طالبًا وطالبة وبالنسبة للصف الثانى الثانوى فانه يتم إجراء الامتحانات في 120 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان في الصف الثاني الثانوى هذا العام بلغ 19 ألف و481 من طالبًا وطالبة مؤكدًا أنه يجرى تجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية يوميا قبل وبعد انتهاء الامتحانات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام الملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم مشدا على مدراء المدارس ضرورة دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات .



كان محافظ أسيوط قد تفقد خلال الأيام الماضية لجان مدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات في الفترة الثانية "أون لاين" من الامتحانات واطمئن من الطلاب على مستوى الامتحان وتأكد من عدم وجود أية عقبات تواجههم كما تفقد سير الامتحانات بمدرسة الجامعة الاعدادية الموحدة واطمئن على الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا ومراعاة التباعد وترك مسافات كافية بين الطلبة حرصا على الصحة العامة.
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