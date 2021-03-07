التعليم: 586 ألف طالب امتحنوا اليوم فيزياء وتاريخ 2 ثانوي بلا شكاوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم حضور 586 ألفا و837 طالبا/طالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألفا و104 طلبة/طالبات على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، لأداء اختبار مادتي "الفيزياء" و"التاريخ" للشعبتين العلمية والأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.









وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها: "بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 377 ألفا و581 طالبا/طالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 209 آلاف و256 طالبا/طالبة، على مستوى الجمهورية"، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى اليوم.









وأوضحت أنه تمكن 373 ألفا و984 طالبا/طالبة من أداء امتحان الفيزياء بنسبة 99% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 207 آلاف و187 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة التاريخ بنسبة 99%، من إجمالي الشعبة الأدبية.











كما أدى 27 ألفا و16 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.7%.







