اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا هاما بعد قليل بمقر النادي بميت عقبة ،من أجل حسم بعض التغيرات بالجهاز المعاون للفريق الأبيض.





ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرارات بتعديل بعض العناصر بالجهاز المعاون، ومناقشة وجود بديل في حالة رحيل البرتغالي باتشيكو عقب تراجع مستوي الفريق.





فيما أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها في حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الترجي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وذلك بالتنسيق مع اللواء عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة المتواجد حاليا في تونس على رأس البعثة.



